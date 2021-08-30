Türk dağcılardan Gürcistan’da ‘Zafer Tırmanışı’

Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)- TÜRKİYE’nin dört bir tarafında büyük coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı, Türk dağcılar Gürcistan’ın zirvesine taşıdı. Gürcistan’ın 5 bin 193 rakımlı Şhara Dağı’ndan sonra 5 bin 54’le ikinci yüksek dağı Kazbek’in zirvesinde Atatürk posteri ve Türk bayrağı açan dağcılar, saygı duruşunda bulundu. Dağcılar, karla kaplı zirveye ip ile ‘Aşı ol’ yazarak koronavirüs salgınına da dikkat çekti.

Erzurum Alpin Doğa Sporları Kulübü Başkanı, dağ kayağı ile tur rehberliği de yapan 41 yaşındaki Mustafa Tekin liderliğinde Türk dağcılar Gürcistan’ın en yüksek ikinci dağı Kazbek’e, ‘Zafer Tırmanışı’ gerçekleştirdi. 27 Ağustos’ta dağın 2 bin rakımından tırmanışı başlatan dağcılar, ilk kampı aynı gün 3 bin 700 metrede meteoroloji istasyonunda kurdu. İkinci gün buzullara kadar tırmanan dağcılar, üçüncü gün de deniz seviyesinden 5 bin 54 metre yükseklikteki zirveye ulaştı. Burada Mustafa Kemal Atatürk’ün posteri ile Türk bayrağını açan, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı okuyan dağcılar, karla kaplı zirveye ip ile de ‘Aşı ol’ yazdı.

‘TÜRKİYEMİZE EN ÇOK MAVİ YAKIŞIR’

Zafer coşkusunu önceki yıllarda Rusya’nın 5 bin 642 metre yüksekliğe sahip Elbruz ile İran’ın 5 bin 610 metre yüksekliğindeki Demavent’e de taşıdıklarını belirten Mustafa Tekin, şunları söyledi:

“Bu yıl 99’uncusunu büyük bir coşkuyla kutladığımız Zafer Bayramı’nı Gürcistan’ın Kazbek Dağı’nın zirvesine taşıdık. Burası Gürcistan-Rusya sınırında bir dağ. Üç günde zirveye çıktık. Buzullar 4 bin 200 metrede başlıyor. 11 kişilik ekip. Ankara, İstanbul, Çanakkale, Trabzon, Kars ve Erzurum’dan katılımcı var. Hep birlikte yukarıda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtık. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nı okuyup dönüşe geçtik. Dağın zirvesine tırmanışlarda yanımızdan ayırmadığımız iplerle ‘Aşı ol’ yazdık. Komşu ülkeden halkımıza sesleniyoruz. Türkiyemize en çok mavi yakışır. ‘Aşı ol Türkiye’ diyoruz.”

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