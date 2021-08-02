Türk boksör Arda Tamer Avcı, dünya şampiyonluk maçına İstanbul’da çıkacak

Arda Tamer Avcı: Kıtalararası kemerden sonra dünya şampiyonluk kemerini de almak istiyorum

İSTANBUL,(DHA)- Ukrayna’da Universal Boxing Organization (UBO) Kıtalararası şampiyonluğunu kazanan Türk boksör Arda Tamer Avcı, UBO Yarı Hafif Sıklet Dünya Şampiyonluğu için İstanbul’da ringe çıkacak.

Türk boksör, 3 Eylül Cuma günü saat 17.00’de Caferağa Spor Salonu’nda Tanzanyalı Idd Pialari ile ‘Dünya şampiyonluk kemeri’ için mücadele edecek.

Dünya Şampiyonluk maçı öncesinde 2 unvan maçı daha oynanacak. 17 yaşındaki Türk boksör Dilara Yücel ve Kubilay Alcu da Avrupa Şampiyonluk unvanı için ringde

mücadele edecek. Gecede ayrıca Türkiye’nin ilk ve tek namağlup kadın boksörü Serenay Çetin, Türkiye’nin 3 kere en teknik boksörü ödülünü alan Tarık Sözer ile daha önce Avrupa şampiyonluğu yaşamış ve Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil eden Kadıköy Boks Spor Kulübü Boksörü Fatih Keleş de ringe çıkacak.

ARDA TAMER AVCI: KITALARARASI KEMERDEN SONRA DÜNYA ŞAMPİYONLUK KEMERİNİ DE ALMAK İSTİYORUM

Dünya şampiyonluk kemerinin de sahibi olmak istediğini dile getiren Avcı, “Ukrayna’daki şampiyonluktan sonra bu kez Türkiye’de ülkemde kemer maçına çıkacağım. Bu maç oldukça önemli. Türkiye’de bir ilk. Kemer maçı için şu anda İstanbul’da kamptayım. Hazırlıklarım oldukça iyi gidiyor. Kıtalararası şampiyonluk kemerinden sonra dünya şampiyonluk kemerini de ülkeme, Türkiye’ye armağan etmek istiyorum. Hazırlık dönemimde menajerim Ayçin Özsakabaşı sağ olsun beni hiç yalnız bırakmadı. Ayrıca desteklerinden ötürü Kadıköy Belediyesi Spor Müdürü Orhun Güngör ve Kadıköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tarkan Merçül’e teşekkür ediyorum. Müsabaka Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak. 3 bin kişi tribündeki yerini alabilecek. Milletimizden destek bekliyorum. İnşallah, vatandaşlarımızın önünde şampiyonluk kemerini alacağım” ifadelerini kullandı.

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(FOTOĞRAFLI)