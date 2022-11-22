‘Türk Böbrek Vakfı’ndan DHA’ya ödül

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Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA)- TÜRK Böbrek Vakfı (TBV) tarafından gelenekselleştirilen ve vakfın çalışma alanları içinde yer alan konular da dahil, tüm sağlık alanında toplumun bilinçlendirilmesi, farkındalığın arttırılması, kamu ve özel sağlık kuruluşlarınca bu alanda verilen hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlamak üzere verilen ödüller sahiplerini buldu.

“TBV 6. Medya Ödülleri” töreni, TBV Mütevelli Heyet Üyesi İpek Tanrıyar’ın sunumuyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

Türk Böbrek Vakfı 6. Medya Ödülleri kapsamında “Ajans Röportaj” dalındaki ödüle, “Önce hastası, sonra öğrencisi, en sonunda da meslektaşı oldu” konulu haberiyle; Demirören Haber Ajansı Sağlık Muhabiri Özlem Yurtçu Karabulut layık görüldü. Ödülünü Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk’in elinden alan Karabulut, pandemi döneminde sağlık haberciliğinin öneminin bir kez daha anlaşıldığını vurgulayarak, “Bu alana emek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ödül alan tüm meslektaşlarımı da tebrik ediyorum” dedi. Özgür Kanat’ın müzik dinletisiyle renklenen ve Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk’in ev sahipliği yaptığı geceye; jüri komitesinden Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Prof. Dr. Cemal İbiş, Prof. Dr. Mustafa Akıncı, Prof. Dr. Aydın Türkmen, Prof. Dr. Tevfik Ecder, Ender Merter, Sedat Toktürk, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş ve çok sayıda davetli katıldı.

FARKINDALIK YARATAN HABERLER, FARKLI KATEGORİLERDE ÖDÜLLENDİRİLDİ

“Türk Böbrek Vakfı 6. Medya Ödülleri” kapsamında yazılı basın, görsel basın, radyo, belgesel, haber ajansı ve internet medyası kategorilerinde; haber- araştırma, röportaj, yazı dizisi-konu ve vaka-inceleme alanlarında haberler değerlendirildi. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden, sağlık haberciliğinin önemli isimlerinden olan Tülay Karabağ anısına atfedilen alanda ‘özel haber’ kategorisi olarak ele alındı. “Türk Böbrek Vakfı 6. Medya Ödülleri” kapsamında düzenlenen törende haberleriyle ödüle layık görülen diğer basın mensupları ise şöyle oldu: Yazılı Basın Haber – Araştırma Dalında Birgün Gazetesi’nden Sibel Bahçetepe; Yazılı Basın Yazı Dizisi – Konu Dalında Milliyet Gazetesi’nden Mert İnan; Yazılı Basın Vaka – İnceleme Dalında Sabah Gazetesi’nden Gül Kireklo; Yazılı Basın Röportaj Dalında Türkiye Gazetesi’nden Ziyneti Kocabıyık; Televizyon Haber – Araştırma Dalında NTV’den Melike Şahin; Televizyon Röportaj Dalında TV Net’den Asuman Uğur; Televizyon Vaka – İnceleme Dalında TRT’den Fatma Demir Turgut; İnternet Röportaj Dalında haberturk.com’dan Demet Demirkır Önal; İnternet Vaka – İnceleme Dalında milliyet.com.tr’den Senim Tanay Karakuş, Ajans Haber – Araştırma Dalında ANKA Haber Ajansı’ndan Edda Sönmez, Ajans Vaka – İnceleme Dalında Anadolu Ajansı’ndan Elif Küçük, Tülay Karabağ Özel Ödülü kapsamında Star TV’den Dilşad Dede Taşkın ile TBV Özel Teşekkür Plaketi kapsamında İhlas Haber Ajansı Muhabiri Hasibe Karadağ.

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(FOTOĞRAF)

