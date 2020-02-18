Almanya’da yaşayan ve biyoteknoloji alanında çalışan Türk bilim insanı Dr. Ali Ertürk ve ekibi, insan gözü ve böbreğinin üç boyutlu haritasını çıkarmayı başardı. Bilim dünyasında Ertürk’ün çalışmaları, kanserde, organ üretiminde, hatta beynin haritalanmasında çığır açacak bir gelişme olarak niteleniyor.

Ludwig Maximillian’s Üniversitesi Helmholtz Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp Enstitüsü Başkanı genetik ve nörobilim uzmanı Dr. Ali Ertürk, bilim dünyasında ilk olacak projesi hakkında Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuştu. Dr. Ertürk, üç yıldır üzerinde çalıştıkları projenin son aşaması SHANEL’in de dünyaca ünlü bilim dergisi CELL’de yayınlandığını anlatarak “Üç yıl önce bu çalışmalara başladık. Organların hücresel düzeyde üç boyutlu haritalarının çıkarılabilmesi için öncelikle lazer mikroskop altında görüntülenebilir hale getirilmesi gerekiyor. Geçen yıl kadavradan bağışlanan insan organlarını ‘sütü suya çevirir gibi’ çeşitli kimyasal solüsyonlarla şeffaflaştırmayı başardık. Çalışmamızın SHANEL adını verdiğimiz bu yeni aşamasında ise hem bu boyuttaki büyük dokuları tarayabilecek üç boyutlu bir lazer mikroskobu geliştirdik. Hem de mikroskoptan elde ettiğimiz milyonlarca görüntünün, insan eliyle yüzyıllar sürebilecek analizini, birkaç saate indiren bir yapay zeka algoritması geliştirdik. Böylece dünyada ilk kez, insan böbreği ve gözünün hücre seviyesinde üç boyutlu haritasını çıkarmayı başardık” dedi.