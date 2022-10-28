Türk Beyin Takımı, Polonya’dan 2 madalya ile döndü

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İSTANBUL, (DHA) – Türk Beyin Takımı, Polonya’da yapılan 2022 Dünya Zeka Oyunları Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etti. 30 ülkeden yarışmacıların katıldığı şampiyonada Türkiye’yi temsil eden takım, Dünya Sudoku Şampiyonası’nda 18 yaş altı kategorisinde Can Erturan ile (14) dünya ikincisi olurken, Ahmet Eren Gözübenli (18) ise Dünya Zeka Oyunları Şampiyonası’nda yine 18 yaş altında dünya üçüncüsü oldu.

Dünya Zeka Oyunları Federasyonu’nun her yıl farklı bir ülkede düzenlediği Dünya Zeka Oyunları Şampiyonası, bu yıl 16-23 Ekim tarihleri arasında Polonya’nın Krakow kentinde düzenlendi. 30 ülkeden yaklaşık 200 yarışmacının kendi ülkesinin zekasını temsil ettiği yarışmada Sudoku, Kendoku, Kakuro gibi oyunlar zamana ve rakiplere karşı çözülüyor. Kurulduğu ilk yıldan beri federasyonun üyesi olan Türk Beyin Takımı, 1992 yılından bu yana düzenlenen tüm yarışmalara kesintisiz olarak katıldı.

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BU YILDA TÜRKİYE’Yİ BAŞARIYLA TEMSİL ETTİLER

Bugüne kadar takım olarak dünya 3.’lüğü, bireyselde dünya 2.’liği gibi dereceleri olan Türk Beyin Takımı, bu yıl da ülkemizi başarıyla temsil etti. Dünya Sudoku Şampiyonası’nda 18 yaş altı kategorisinde Can Erturan dünya ikincisi olurken, Ahmet Eren Gözübenli ise Dünya Zeka Oyunları Şampiyonası’nda yine 18 yaş altında dünya üçüncüsü oldu.

Türk Beyin Takımı, Dünya Zeka Oyunları Federasyonu’nun Türkiye Temsilcisi olan Akıl Oyunları Yayıncılık tarafından her yıl yapılan seçmelerle belirleniyor ve takıma girebilmek için yaş sınırı bulunmuyor. Türkiye’nin en zeki insanlarının birbirleriyle yarışmasıyla oluşturulan Türk Beyin Takımı, federasyonun iddialı takımları arasında yer alıyor.