Türk Bayrağını çakmakla yakan kişi hastanede gözlem altına alındı

Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)-ZEYTİNBURNU’nda Türk Bayrağı’nı yaktığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen kişi, mahkeme kararıyla akıl sağlığının tespit edilmesi için hastanede gözlem altına alındı.

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi’nde bir marketin önünde asılı Türk Bayrağı çakmakla yakıldı. Zeytinburnu Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda bayrağı yaktığı belirlenen Mahsun D. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada şüphelinin, uyuşturucu kullanmaktan çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve psikolojik tedavi gördüğü anlaşıldı. Şüphelinin ifadesinde, kimsenin etkisi altında kalmadan bir anlık gaflete düşerek olayı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme, akıl sağlığının tespit edilmesi için Mahsun D.’nin hastanede gözlem altına alınmasına karar veridi. Şüpheli Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürüldü.

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