Rus doğalgazını Karadeniz’in altından önce Türkiye’ye ardından Avrupa’ya taşıyacak Türk Akım Projesi’nin önemli bir bölümü tamamlandı.

Sıradan bir doğalgaz taşıma projesi değil bu.

Şu önemli yararları olacak:

1) Türkiye’yi bölmek isteyen PKK-PYD’ye müttefiklik hukukunu unutarak binlerce tır silah gönderen ABD’ye, “Çaresiz değiliz. Sen böyle davranmaya devam edersen yeni müttefikler bulur, yeni ittifaklar kurarız” denilmiş oldu.

2) Bin dereden su getirip Türkiye’yi AB’ye kabul etmeyen Avrupa ülkelerine, “Bizimle iyi geçinmek zorundasınız. Bakın, doğalgazınız bile bizim topraklarımız üzerinden geçerek size ulaşıyor” denilmiş oldu.

3) Türkiye’ye yönelik tehditlere aldırış etmeyen NATO’ya, “Bizi fazla zorlamayın. Yeni bir dünya kurulur” denilmiş oldu.

4) İhtiyacımız olan doğalgazın önemli bir bölümünü aldığımız İran’a, “Bak artık biz de önemli bir doğalgaz hattı kurduk. Keyfi zamlara, ‘Vanaları kapatırım’ gibi tehditlere başvurma” denilmiş oldu.

5)Petrol ithal ettiğimiz Arap ülkelerine, “Alternatifsiz değiliz. Karadeniz’in 2 kilometre altına boru döşeyip doğalgaz taşıyoruz. Gerekirse istediğimiz yere petrol taşıyan boruları da döşeriz” denilmiş oldu.

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Tabii, 5 mesajdan en önemlisi ABD’ye verildi.

Gençlerin çok sevdiği argo bir deyimle de ifade edelim:

“Türk Akım sana kapak olsun ABD!”