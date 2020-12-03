Türk akademisyen “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde

İSTANBUL, (DHA) – Stanford Üniversitesi koordinatörlüğünde hazırlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zekai Celep’in de yer aldığı duyuruldu.

Stanford Üniversitesi’nden Prof. Dr. John P. A. Ioannidis ve ekibi tarafından, farklı disiplinlerde 7 milyon bilim insanı arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda ilk yüzde 2’lik dilimde yer alan isimler PLOS Biology Dergisi’nde yayımlandı. “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators” başlıklı makaleye göre ilk yüzde 2’lik dilimde yapı ve deprem mühendisliği alanlarında yaklaşık 50 yıldır akademik çalışmalar yürüten Prof. Dr. Zekai Celep de bulunuyor. Standart atıf göstergeleri temelinde; bilim insanlarının atıf sayıları, H-indeks değerleri, ortak yazarlıkları ve kariyer boyu etki faktörlerinin hesaplandığı çalışmada, bilim insanları 22 anabilim dalı ve 176 alt alanda sıralanarak dünyanın en etkili 159.684 bilim insanı belirlendi.