Turizmde sıralama değişti; Türkiye dünya 3’üncüsü

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PANDEMİ döneminde hayata geçirilen ‘Güvenli Turizm Sertifikasyonu’ ile turizmde yeni atılım yapan Türkiye, tarihinde ilk kez İtalya’yı geçerek dünyada en çok turistin geldiği 3’üncü ülke oldu. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, “Türkiye, 2021’de yakaladığı İtalya’yı 2022’de geçti. Buna göre bu yılın en çok turist alan ilk 3 ülkesi Fransa, İspanya, Türkiye olarak sıralandı” dedi.

Dünya turizminde uzun yıllar ilk 10’da son yıllarda ilk 5 içinde yer alan Türkiye, bu yıl ilk defa ilk 3 içine girmeyi başardı. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) 2022 yılı 9 aylık turizm verileri ile 2019 aynı dönem rakamlarını kıyasladığı raporla ilgili bilgi verdi. Yavuz, dünya turizm sıralamasında bu yıl önemli değişiklikler olduğunu söyledi. Pandemi öncesi ilk 10’da yer alan bazı ülkelerin dışarıda kaldığını dile getiren Yavuz, yeni ülkelerin ise listeye girdiğini söyledi.

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TÜRKİYE, İTALYA’YI GERİDE BIRAKTI

Türkiye’nin, İtalya’yı geride bırakarak tarihinde ilk kez dünya 3’üncülüğüne ulaştığını açıklayan Yavuz, “Henüz resmi rakamlar netleşmemekle birlikte UNWTO ülkelerinin 2022 Ocak-Eylül dönemindeki turist sayılarının 2019’a göre oranları yayımladı. 9 aylık veriler, yıl sonuna dair bir fikir vermesi açısından önemli. Çalışmamın temelini kesinleşmiş bu sayılar oluşturuyor. Henüz yayımlanmayan ekim-kasım-aralık aylarını eldeki verilerle aynı oranlarda hesaplayıp, yıl sonu simülasyonu oluşturdum” dedi.

‘PANDEMİ, DÜNYA TURİZMİNİ 10 YIL GERİ GÖTÜRDÜ’

Bu yıl dünya genelinde pandemide yaşanan kaybın yüzde 70’ten yüzde 30-35’e indiğini belirten Yavuz, “2022’de yaklaşık 1 milyar kişi seyahat etti. 2021’de 447 milyon, 2020’de 409 milyon turist mevcut. 2022’de, bu iki yılın toplamından daha çok kişi seyahat etti. Dünya genelinde ancak 2011’in sayısı olan 1 milyar 3 milyona ulaşılabildi. Pandemi, dünya turizmini 10 yıl geri götürdü” diye konuştu.

AKDENİZ ÖNE ÇIKTI, İLK 10’DA 6 ÜLKE

Pandeminin en çok Doğu Asya ve Pasifik bölgelerini vurduğunu, en hızlı toparlanmanın Avrupa’da yaşandığını anlatan Yavuz, “Avrupa hem en çok turist üreten hem en çok turist alan bölge oldu. ‘Avrupalı Avrupa’ya seyahat etti’ diyebiliriz. Pandemiyi atlatamayan Çin ve Tayland turizmden tamamen çekildi. ABD yüzde 40 civarında kayıpla üçüncülükten beşinciliğe düştü. Dünya turizminin en önemli destinasyonu olan Akdeniz’den 6 ülke ilk 10 içinde yer aldı” dedi.

EN AZ KAYIP TÜRKİYE’DE

Türkiye’nin neredeyse 2019 rakamlarına ulaştığını, pandemi öncesine göre kaybı en az olan ülke olduğunu açıklayan Yavuz, “Türkiye ile birlikte Portekiz ve Yunanistan tek haneli kayıp ile yılı bitiren ülkeler oldu. İtalya yüzde 20-25 kayıpla üçüncülüğü Türkiye’ye kaptırdı. Türkiye 2021’de yakaladığı İtalya’yı, 2022’de geçti. Buna göre; bu yılın en çok turist alan ilk 3 ülkesi Fransa, İspanya, Türkiye olarak sıralandı. İsrail ve Yunanistan, ilk kez ilk 10 içinde yer buldu” diye konuştu.

‘GURUR VERİCİ SONUÇ’

UNWTO’nun oran olarak açıkladığı verilere göre ilk 10 ülkeyi sıralayan Yavuz, “Fransa 82 milyon, İspanya 74 milyon, Türkiye 51 milyon, İtalya 50 milyon, ABD 50 milyon, Meksika 40 milyon, Yunanistan 29 milyon, İngiltere 28 milyon, İsrail 27 milyon, Almanya 25 milyon. Pandemi birçok ülkenin turizmine ağır hasarlar verirken, Türkiye’nin pandemi öncesine dönmek ile kalmayıp ilk 3’te girmesi tabi ki gurur verici bir sonuç” dedi.

‘2023 DAHA BEREKETLİ OLACAK’

Türkiye’nin başarısında sektörün büyük payı olduğunu belirten Yavuz, “Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla hava sahası kapandığından Rus ve Ukraynalı misafirlerin Türkiye dışında tatil seçenekleri oldukça sınırlıydı. Bu yıl Türkiye’ye 5 milyon Rus, 630 bin Ukraynalı misafir geldi. Pandemi ve savaş nedeni ile gerçekleşen fiyat artışları İtalya ve İspanya’da kayıplara yol açarken, turistlerin önemli bir kısmı rotasını bu ülkelerden Türkiye, Yunanistan ve Portekiz’e çevirdi. Birçok ülkede yaşanan personel sıkıntısı uçak iptallerine kadar gitti hatta açılamayan oteller üzerine eklenince önemli kayıplar kaçınılmaz oldu. Uzak destinasyonlar gerek ekonomik nedenlerden gerekse pandemi endişesinden dolayı çok kan kaybetti. 2023 daha bereketli bir yıl olacak. Türkiye artık dünya turizminin tartışılmaz ülkelerinden biri. Bundan sonra rakibimiz, İspanya” diye konuştu.