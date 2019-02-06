Turizmde, 2018’de en iyi dönemin yaşandığı Antalya’da, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 53,8’lik artış ve 142 bin 297 turist sayısı ile tüm zamanların rekoru kırıldı.

‘Ölü sezon’ olarak adlandırılan ocaktaki rekor artış, turizmin 12 aya yayılma hedefi açısından da büyük umut verdi.

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği’nin hazırladığı verilere göre, 2019 yılının Ocak ayı turizm rakamları açıklandı. Geçen yıl Ocak ayında 92 bin olan turist sayısı, yüzde 53,8’lik artışla 142 bin 297’ye yükseldi. 2017’de 88 bin, 2016’da 97 bin, 2015’te 117 bin, 2014’te 113 bin, 2013’te ise 108 bin olan ocak ayında gelen turist sayısı, bu yıl 142 bin kişiyle Antalya turizm tarihinin en yüksek rakamına ulaştı.

İLK SIRADA RUSLAR VAR

Ocak ayı toplam turist sayısında ilk sırayı alan Ruslar, yeni rekora imza attı. Geçen yılın Ocak ayı dönemine göre, yüzde 75 artış gösteren Rusya’dan 37 bin 314 kişi geldi. İkinci sıradaki Almanya’dan yüzde 52’lik artışla 29 bin 605 turist geldi. Antalya’nın iki ana pazarı Rusya ve Almanya’dan ‘ölü sezon’ olarak adlandırılan ocaktaki rekor artış, gelecek aylar için de büyük umut oluşturdu.

Ocak ayında toplam 135 ülkeden ziyaretçinin geldiği Antalya’ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ve artış oranları ise sırasıyla şöyle:

“İsrail’den 7 bin 225 kişi, yüzde 18 artış. Polonya’dan 6 bin 908 kişi, yüzde 122 artış. İngiltere’den 4 bin 474 kişi, yüzde 27 artış. Ürdün’den 3 bin 593 kişi, yüzde 130 artış. Hollanda’dan 2 bin 932 kişi, yüzde 26 artış. Belçika’dan 2 bin 73 kişi, yüzde 64 artış. Norveç’ten 2 bin 25 kişi, yüzde 540 artış. Ukrayna’dan 1850 kişi, yüzde 315 artış. İran’dan 1644 kişi, yüzde 98 artış. Avusturya’dan 1418 kişi, yüzde 40 artış. Kazakistan’dan 1202 kişi, yüzde 258 artış. İsveç’ten 1029 kişi, yüzde 488 artış. Irak’tan 1017 kişi, yüzde 52 artış. Azerbaycan’dan 1000 kişi, yüzde 39 artış.”

‘ÖLÜ SEZON’ CANLANIYOR

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, ocak ayı verilerinin çok olumlu olduğunu kaydetti. Ayık, Antalya için ‘ölü sezon’ olarak adlandırılan ocak- nisan ve kasım- aralık aylarını içine alan dönemdeki artış oranının, sektör açısından çok daha önemli olmaya başladığını söyledi. Mayıs ile ekim ayları arasındaki ‘yüksek sezon’da zaten Antalya’nın alabileceği en yüksek rakamlara ulaştığını belirten Ayık, “Antalya’nın toplam turist sayısını artırma ve turizmin 12 aya yayılmasıyla ilgili ocak ayındaki bu artış trendi bizi mutlu ediyor. Bu demektir ki ön sezonlarda da artık bizi sevindirecek rakamları görmeye başlayacağız. Bu rakamlar, ocak- nisan ve kasım- aralık olarak ‘ölü sezon’ denilen 6 aylık periyodun önemli olmaya başladığını gösteriyor. Burada sayımızı ne kadar artırırsak Antalya’nın hem yıl boyu turizm yapar hale gelmesini sağlayacak hem de sektörün daha istikrarlı ve 12 aylık sürdürülebilir bir yere oturmasını sağlayacak” diye konuştu.

’20 MİLYON HEDEFİ İÇİN KIŞ DÖNEMİ 5- 6 MİLYONU YAKALAMALIYIZ’

Antalya için hedeflenen 15- 20 milyon turist sayılarına ulaşılması açısından da kapasitenin verimli kullanılması gerektiğini vurgulayan Ayık, şunları söyledi:

“Çünkü biz artık haziran gibi yaz aylarında çakılıyız ve oradaki sayıları büyütmek kolay değil. Eğer sayıları bu aylarda büyütürsek o zaman aradığımız rakamı bulacağız, gereksiz kapasite yaratmamıza da gerek kalmayacak. Yeni yatırımla haziran, temmuz, ağustos, eylül aylarını büyütmenin bir anlamı yok. Önemli olan, minimum 6 ay ağzına kadar dolu gitmeli, geri kalan aylarda da en az 5- 6 milyonluk rakamı yakalamalıyız ki o zaman 20 milyonu buluruz. Nisan ve kasım aylarını çok iyi kullanmamız lazım. En az 1 milyon bandını yakalamalıyız. Ayrıca kışın gelen turist daha uzun kalıyor. Yaşlı gruplar, golfçüler, spor takımları. Bunlar önemli, harcama miktarları daha yüksek. Konaklama fiyatı yaz kadar yüksek olmasa da bu dönemde gelen insanların yaşam tarzları ve golf, spor kampları veya kongre için gelen insanların harcama kapasiteleri çok daha farklı.”

