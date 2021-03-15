Turizm personeline korona aşısı uygulaması Kuşadası’nda sevinçle karşılandı

Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın), (DNA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşılamasında turizm çalışanlarını öncelikli grup ilan etti. Karar, Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki sektör temsilcileri tarafından sevinçle karşılandı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, “Uzun zamandır beklediğimiz bir haberdi. Yerinde oldu” dedi.

Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren turizm sektörünün uzun zamandır beklediği müjdeli haber geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, sektörde çalışanları aşılamada öncelikli gruba dahil etti. Buna göre; güvenli turizm sertifikalı, bakanlık veya belediye belgeli konaklama ve yeme-içme tesisleri ile seyahat acenteleri çalışanları, profesyonel tur rehberleri, turizm taşıma belgeli ve güvenli turizm sertifikalı araçlarda görev yapan şoförlere belirlenen program dahilinde Covid-19 aşısı yapılacak. Alınan karar, Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki turizmciler tarafından da mutlulukla karşılandı.

‘KAPSAMI GENİŞLESİN’

Türkiye’nin turizm alanında yine bir ilki gerçekleştirdiğini belirten TÜROFED Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, “Uzun zamandır beklediğimiz bir haberdi. Son derece yerinde oldu. Geçen yıl, güvenli turizm sertifika programını başlatarak yine bir ilki gerçekleştirmiştik. Turizm sektöründe çalışanların aşılanması yurt dışından ülkemize tatil amaçlı gelecek yabancı misafirlerimize güven verecek. Ancak, kapsamının genişletilip sahil beldelerindeki alış-veriş merkezlerinde çalışan personeli de içerisine alması gerekiyor” dedi.

‘TÜRKİYE’NİN ÖNÜ AÇILACAK’

Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek ise “Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri, yaptıkları açıklamalarda seyahate çıkacak vatandaşlarına gidecekleri ülkede aşılanmış personelin hizmet etmesini istediklerini söylemişlerdi. Bu sayede istekleri yerine geldi. Turizm personelinin aşılanması iç pazara da hareket getirecek. Çünkü kendi vatandaşlarımız da gönül rahatlığıyla seyahate çıkabilecek. Uygulama ile uluslararası rekabette Türkiye’nin önü açılacak” diye konuştu.

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