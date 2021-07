Turistlere tarih ve doğa manzaralı at turu

ANTALYA’nın Kaş ilçesinde tatil yapan turistler için alternatif turizm seçeneklerinin başında at turu geliyor. Turistler bölgedeki at çiftlikleri aracılığıyla tarih ve doğa içinde atla gezip, farklı deneyim yaşıyor.

Kaş’a gelen yerli ve yabancı turistlere, tarih ve doğa içinde, kumsalda at turu yaptırılıyor. Patara Mahallesi’ndeki at çiftliğinde düzenlenen tura katılan turistler Kaş, Kalkan ve Patara bölgesinden araçlarla at çiftliğine getiriliyor. Çiftliğe gelen turistlere, önce çiftlik ve atlar tanıtılıyor. At turu ve ata biniş hakkında rehberler tarafından bilgi veriliyor, turda dikkat edilecek noktalar anlatılıyor. Ardından turistler, rehberler eşliğinde at turuna başlıyor.

Turda, zeytinlikler arasından, Likya Birliği’nin başkenti Patara Antik Kenti’ni ve Akdeniz’i kuşbakışı gören, denizden 200 metre yüksekliğindeki toprak yollardan geçiliyor. Atlardan inilmeden kısa molalar veriliyor. Buradan Patara Antik Kenti ve Akdeniz izleniyor. Daha sonra ormanlardan geçilerek, Patara Antik Kenti’ne iniliyor. Patara Antik Kenti’nin hamamlarının ve Patara Antik Ana Caddesi’nin kıyısından geçilip, makiler arasındaki Patara kumsalına iniliyor. Kum tepelerinde yapılan yolculuğun ardından Patara Plajı’nda kısa bir dinlenme yapılıyor. At turuna katılan bazı usta biniciler, kumlarda atla hız yapıyor. Bazen başka bir çiftlikten gelen grupla birleşilip, dönüşe geçiliyor. Bazı günler at turuna katılanlar, Patara’da gün batımını izliyor. Sonra gelinen yoldan at üstünde dönüş başlıyor. Tur, at çiftliğinde sona eriyor.

TUR ÜCRETİ 350 TL

Tura katılanlar yaklaşık 2,5- 3 saat at üstünde kalıyor. Günün koşullarına göre 16-18 kilometre arasında yol alıyorlar. Tarihin, doğanın ve Patara’nın kumlarının üstünde at turuna katılmanın bedeli 350 TL . At turuna yabancı turistler ve yurt dışından gelen Türkler daha çok ilgi gösteriyor.

Almanya’dan gelerek at turuna katılan Hakan Yavuz, “Çok güzel bir gündü. Daha önce ata binmişliğim var ama bu doğanın içinde, bu güzelliklerin arasında farklı oluyor tabii. O yüzden çok eğlendik. Unutulmayacak bir gün yaşadık” dedi.

Rusya’dan gelen Bella Kantasheva, “Türkiye’ye ikinci kez, Patara’ya ilk kez geldim. Doğanın, tarihin içinde, kumların üstünde, denizin kıyısında at üstünde unutulmaz bir gün yaşadım. Tatilimin en farklı ve en güzel günü oldu. Türkiye harika bir ülke. Yine tatile geleceğim” diye konuştu.

Ukrayna’dan gelen Georgi Davitaya, “Patara’ya ikinci kez geldim. Patara’nın denizini, doğasını, tarihini çok sevdim. İlk kez Patara’da doğanın, tarihin içinde, kumların üstünde ata bindim. Harika bir gündü. Dönünce arkadaşlarıma, yakınlarıma Patara’nın güzelliklerini anlatacağım” dedi.