Turistler Üsküdar Sahili’ne akın etti; Kız Kulesi’ni izledi

Elif YAVUZ-Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL,(DHA)-KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonu yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler Üsküdar Sahili’ne akın etti.

Çok sayıda turist buradaki banklara oturarak Kız Kulesi ve boğazı izledi. Kimi fotoğraf çekti, kimi yürüyüş yaptı. Sosyal mesafeyi zaman zaman ihlal eden bazı turistlerin de maskeyi ağız ve burnu kapatacak şekilde takmadığı, çene altına indirdiği görüldü.

(FOTOĞRAF)