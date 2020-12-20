Turistler, kısıtlamada paraşütle Pamukkale’nin üzerinde uçtu

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’de, koronavirüs salgınına yönelik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yabancı turistler beyaz travertenlerin üstünde yamaç paraşütüyle uçarak şehri kuş bakışı izledi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Pamukkale’de travertenler, sokağa çıkma yasağı nedeniyle az sayıdaki yabancı turiste kaldı. Dinamit Tepesi’nden yamaç paraşütü pilotuyla birlikte tandem atlayış yapan Portekizli ve Romanyalı turistler, yaklaşık 400 metre yüksekten Pamukkale’yi izledi.

‘TÜRKLER SALGIN NEDENİYLE GEZEMİYOR’

Portekiz’den Pamukkale’ye gelen Anna Portada, paraşüte binmenin ayrı bir keyif olduğunu belirterek, “Birçok ülke görmeme rağmen Türkiye’de bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Kapadokya ve Pamukkale’yi gördüm, çok güzel yerler. Kapadokya’da ata bindim. Pamukkale’de ise paraşütle uçmak ayrı bir keyifti. Biz, Türkiye’nin güzelliklerini görebiliyoruz ama Türkler, salgın nedeniyle kısıtlamadan dolayı gezemiyor. Onlar için üzgünüm” dedi.

Rumen turist Podar Radu ise sokağa çıkma yasağı nedeniyle Pamukkale’nin boş olduğunu ifade ederek, “Bir ülkede turistin olması o ülke ekonomisi için iyidir. Türkiye, çok güzel bir ülke. Türk insanı, kısıtlama nedeniyle çıkamıyor. Sokaklarda kimse yok, restoranlar kapalı, oturup yemek yiyemiyoruz. Ama önlemler nedeniyle kapalı, alınan kararlara saygı duyuyoruz” dedi.

‘YEMEK SORUNU YAŞANIYOR’

Paraşüt pilotu Gökhan Ekbiç de turizmci belgesi olduğu için sokağa çıkabildiğini hatırlatarak “Pamukkale’ye gezmeye gelen yabancı turistleri, paraşütle uçuruyoruz. Onlar da imkanlardan faydalanmak istiyor. Kendi vatandaşımız salgın nedeniyle sokağa çıkamıyor ama turistler gezebiliyor. Turistler sokakların ve Pamukkale’nin boş olmasından dolayı rahatça geziyorlar. Bundan da oldukça memnunlar. Ancak restoranlar kapalı olduğu için yemek sorunu yaşıyorlar” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI