Türkiye bu yıl tarihinin en çok turistini ağırlamaya hazırlanıyor. Geçen yıldan başlayan rezervasyonlarla en az 40 milyon yabancının gelmesi bekleniyor. Öyle ki tesislerde yerli turistlere yer kalmadı. .

Turist sayısı nüfusumuzun yarısı kadar. Bunlara bir de günü birlikçilerde eklersek rakam daha da artıyor. Hepsi bir gecede gelmeyecek ama biz bir sezon boyunca bu kadar insanı zengin açık büfelerimizde yedireceğiz, içireceğiz, karınlarını doyuracağız. İhracatı da eklersek mevcut yetersiz üretim bu kadar insana nasıl yetişilecek? O zaman gelsin yüksek enflasyon.

Çelişkiye bakın ki bir yanda turizmle gelecek milyarca doların yolunu gözlüyoruz, diğer yanda da kaçınılmaz fiyat artışı kaygısını yaşıyoruz.

Biz yakın zamana kadar hem kendimiz hem de yakın Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerini besliyorduk. Ancak üretim yetersizliği, plansızlıkla beraber artan maliyetler gıda ihracatını da aşağı çekti, tükettiğimizi karşılamaz oldu. Sonuçta yakın zamanda düşmeyeceği anlaşılan yüzde 20’lerin üzerinde enflasyonla baş başa kalıyoruz..

Bu yıl özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşanan ve bereketli alanlarını yok eden doğal afetleri de eklersek tarımda üretim eksikliği enflasyonu yükselten nedenlerden biri olacak.

Turistik tesisler şimdiden ihtiyaçlarını depolarına dolduruyorlar. Öyle az bir miktar değil. Örneğin hesaplara göre bin yataklı bir tesiste tatlısı, tuzlusu, omleti için günde en az üç bin yumurta kırılıyormuş. Eti, meyvesi, sebzesi, unu, kahvaltılıklarını suyu, içecekleri de göz önüne alırsak günlük tüketilenler tırlarla taşınıyor.

BOL ÜRETİM ŞART

Bu büyük talebi karşılamak için şimdiden hazırlanmalıyız. Bir üretene iki üretmesi için ne gerekiyorsa her türlü destek ve yönlendirme yapılmalı. Yoksa insanlara ne domates yetişir ne de kiraz. İstediğiniz kadar da ahlaki davranmaya çağırın.

Bu gidişle turizmin yaz aylarında enflasyonu azdırması kaçınılmaz olacak. Buna karşın tesislerde istihdamın artması, turist akımına bağlı olarak ulaşım, ticaret gibi sektörlerdeki canlılık hem yerele hem de ülke geneline büyük hareketlilik getirecek.

Daha önemlisi geçmişte turist sayısının bol olduğu yıllarda görüldüğü gibi ülkeye girecek dövizle özellikle yaz aylarında lira daha fazla değer kazanacak. Bunun da kurların enflasyon üzerindeki baskısını azaltabilir. Kısmen de olsa ekonominin büyümesine katkısı olacaktır. Sonbahara da biraz nefes almış oluruz diyoruz ama bakalım o zamana kadar bu hesaplar ekonomiye uyacak mı?

Yerel seçimlerde iktidarın ciddi oy kaybı, olası Suriye operasyonu, hangi gece yarısı ne gibi zırvalar yazılacağı bilinmeyen Trump tweetleri, belirsizlikleri de beraberinde getiriyor.

Baksanıza en son Venezüella’da darbe girişimi başlatan ABD, bu ülkedeki mevcut yönetime destek veren ülkeleri incelemeye almış. Gerekirse yaptırım uygulayacaklarmış. Tehdidin büyüğü doğal olarak bize. NATO, stratejik ortak, müttefik, tarihi dostluk gibi laflarla bu yaptırım tehditleri birbirleriyle ne kadar örtüşüyor, anlamak mümkün değil. .

Şunu da ekleyelim, bu tür belirsizlikler ve riskler az çok tahmin ediliyor ama en büyük soru bunların nasıl fiyatlanacağı? Tek çözüm her alanda bol bol üretmek.

