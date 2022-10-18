Turistler, Bodrum’da ‘sarı yaz’ın tadını çıkardı

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Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)- MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde yabancı turistler, güneşli havada denize girdi. ‘Sarı yaz’ olarak adlandırılan ekim ayında ilçede renkli görüntüler oluştu.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum’da hava sıcaklığı 27, deniz suyu sıcaklığı ise 22 derece ölçüldü. ‘Sarı yaz’ olarak adlandırılan ekim ayında yabancı turistler, sıcak havanın tadını çıkardı. Bazı turistler denize girerek serinledi, bazıları ise güneşlenip kitap okudu. Öte yandan, başta Gümbet olmak üzere Kumbahçe, Bitez, Ortakent bölgelerinde de yoğunluk gözlendi. (DHA)

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