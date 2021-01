Turistler, Afyonkarahisar’ın tarihi Frigya bölgesine hayran kaldı

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- RUSYA, Ukrayna ve Özbekistan’dan gelen yaklaşık 250 kişilik turist kafilesi yılın ilk günlerinde Afyonkarahisar’ın tarihi Frigya bölgesini gezdi. Kaya mezarlar ve peribacalarının bulunduğu mekanları gezen ve bolca fotoğraf çeken turistler, Frigya’ya hayran kaldıklarını söyledi.

Rusya, Ukrayna ve Özbekistan’dan Afyonkarahisar’a gelen 250 kişilik turist kafilesi, Frigya ile kent merkezini gezdi. Frigya’da ilk olarak Ayazini köyünü gezen turistler, daha sonra Göynüş Vadisi ve Emre Gölü etrafındaki tarihi kaya yerleşimleri, oyma kaya mezarlar ve peribacalarının bulunduğu mekanları dolaştı. Günün ilerleyen saatlerinde ise kent merkezine gelen turistler yine kentteki tarihi mekanları gezerek günü tamamladı. Turistler termal tesisler ile tarihi mekanlara hayran kaldıklarını belirtirken; İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde Frigya’ya yapılan yatırımların meyvelerini 2021’in ilk günlerinde vermeye başladığını kaydetti. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, termal, doğa ve tarih turizmini birleştirerek hareket ettiklerini belirterek, “Tahminimce de burası mayıs ayına geldiğinde artık yeni bir Kapadokya olmaya başlayacak” dedi.

‘OLUMLU VE GÜZEL DÖNÜŞLER ALIYORUZ’

Afyonkarahisar’a yılın ilk günlerinde gelen turist kafilesinin gelecek için umut verici olduğunu söyleyen Tur yetkilisi Rabia İlhan Özpınar; “Yabancı turistler Frigya bölgesini bilmiyor. Buraya 3’üncü kez tur getiriyoruz. Gelen misafirlerimizin hepsi Frigya’yı çok beğeniyor. Olumlu ve güzel dönüşler alıyoruz. Termal oteller de gerçekten mükemmel. Biz, Afyonkarahisar’a 2 hafta arayla tur planlaması yapmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

‘HER TÜRLÜ HAREKET, ŞEHİR EKONOMİSİNİ KATKI SAĞLAYACAKTIR’

İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde Frigya’ya yapılan yatırımların meyvelerini 2021’in ilk günlerinde vermeye başladığını kaydederek, “İnşallah, bu turist kafilelerinin devamı gelecek. Bölgede yaşanacak her türlü hareket, şehir ekonomisine ciddi katkı sağlayacaktır. Amacımız bu turizm destinasyonumuzun sürekliliğini sağlamaktır” dedi.

‘ÇOK MUTLU OLDUM’

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, Frigya’ya 2021 yılının ilk günlerinde çok hızlı bir şekilde yabancı turist gelmeye başladığını söyledi. Afyonkarahisar’ın termal, doğa ve tarih turizmini birleştirerek hareket ettiklerini, 2021’de ilk meyvelerini almaya başladıklarının altını çizdi. Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, “Afyonkarahisar’ın termal, doğa ve tarih turizmini birleştirerek hareket ediyoruz. Bunun da 2021 yılıyla ilk meyvelerini almaya başladık. Yeni yıl dolayısıyla Afyonkarahisar’a gelen turistleri, kentimizin doğa ve tarihi noktalarını gezdiriyoruz. Frigya’da yapılan yatırımlar turizme büyük katkı sunuyor. Bölgedeki köylülerimiz de turizme yönelmeye başladı. Frigya’yı, tur acentelerinin getirdiği yabancı turistlerle buluşturmaya başladık. Hatta bazı köylülerimizin, turistlerle Rusça konuşmaya başladıklarını gördüm, mutlu oldum. Yani, bu da bölge insanımızın, turistlere alışmaya başladığını gösteriyor. Frigya, 2021 yılına çok hızlı bir giriş yaptı. Tahminimce de burası mayıs ayına geldiğinde artık yeni bir Kapadokya olmaya başlayacak” dedi.

ONLARI KEYİF ALACAK ŞEKİLDE AĞIRLAYABİLİRİZ’

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Afyonkarahisar’ın yolların kavşağı olduğu gibi medeniyetlerin de kavşak noktası olduğunu anlatarak, 2 kafilede 250 kişilik grubu ağırladıklarını söyledi. Tanır, “Yılın ilk ayı, ilk günlerinde ve 2021’in yabancı turistlerle başlamış olması bizim için son derece memnuniyet verici. Ümit ediyoruz ki Valiliğimiz olarak burada onları keyif alacak şekilde ağırlayabiliriz. Onlar da giderler ve dostlarına, ülkedeki arkadaşlarına Afyon’u anlatırlar, daha çok turist gelir diye düşünüyoruz” diye konuştu.

‘ARKADAŞLARIM EVLERİNDE KAPALI KALDI’

Afyonkarahisar’ı ziyaret eden turist kafilesinden Tatar asıllı Güzel Bitsaeva 5 yıldır yaşadığı Antalya’ya, Rusya Ufa’dan kızı Fatıma ile geldiğini belirterek şunları anlattı:

“ Afyonkarahisar’ı daha önce de ziyaret ettim. Termal apart otelde kaldım. Afyonkarahisar’a yeni yılın hemen ertesinde turla geldim. Arkadaşlarım şu an evlerinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapalı. Afyonkarahisar’ı çok seviyorum. Çünkü kızımın deri problemi var. Termal suyu iyi olduğu için daha önce de kızımla gelmiştik. Şimdi Frigya ve Ayazini’yi de çok sevdik, beğendik, memnun kaldık. Sosyal medyada paylaşıyoruz” dedi.

‘AFYON KÜÇÜK KAPADOKYA’

Afyonkarahisar’da termal tesisler ile Frigya’yı çok beğendiğini söyleyen turist grubundan Natalia Yekhno, “İnsanlar ile termal su, termal otel başta olmak üzere her şey çok güzel. Afyon küçük Kapadokya” dedi..

