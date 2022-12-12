‘Turistik Doğu Ekspresi’ sezon seferlerine başladı

- Reklam -

Enes GEYİK- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 dönemi ilk seferine başladı.

‘Turistik Doğu Ekspresi’, 2022-2023 döneminin ilk seferini gerçekleştirmek üzere Ankara Tren Garı’ndan hareket etti. Yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan ‘Turistik Doğu Ekspresi’, Ankara-Kars hattında önemli tarihi ve kültürel şehirlerin de görülmesine olanak sağlıyor. Bu yıl ‘Turistik Doğu Ekspresi’, Ankara’dan 12 Aralık 2022 ile 20 Mart 2023, Kars’tan ise 14 Aralık 2022 ile 22 Mart 2023 tarihleri arasında işleyecek. ‘Turistik Doğu Ekspresi’ Ankara’dan pazartesi, çarşamba, cuma; Kars’tan çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek.

’86 SEFERDE, 13 BİN 760 YOLCU TAŞINACAK’

‘Turistik Doğu Ekspresi’, 1.300 kilometrelik Ankara-Kars parkurunu 31 saatte, Kars-Ankara parkurunu ise 30 saatte tamamlıyor. ‘Turistik Doğu Ekspresi’ ile 2022-2023 döneminde 86 seferde, 13 bin 760 yolcu taşınacak.

‘ÜÇ NESİL BİR VAGONDA’

Kızı ve torunuyla Turistik Doğu Ekspresi’nde seyahat eden Şöhret Karakaya, “Kızım ve torunumla beraber seyahat edeceğim için çok mutluyum. Heyecanla beklediğimiz bir turdu. 3 neslin bir arada seyahat etmesi mükemmel bir şey. Kendimle, kızımla ve torunumla gurur duyuyorum. Bu tur kızımın bana doğum günü hediyesi, o yüzden ayrı bir heyecan yaşıyorum. 3 nesil bir arada seyahat etmenin mutluluğunu hiçbir şeye değişmem” dedi.

‘GÜZEL BİR KAR MANZARASI BEKLİYORUZ’

‘Turistik Doğu Ekspresi’ yolcularından Merve Işılay Şiban, “Turistik Doğu Ekspresi’nde seyahat etmek için İstanbul’dan geldik. Doğma, büyüme Karslıyım. İlk defa eşimle Kars’a trenle gideceğim. Yolculuğun 7-8 saatini uyuyarak geçireceğiz ama geriye kalan zamanda manzarayı izlemek için uyanık kalacağız. Eşiyle beraber seyahat eden Eray Şiban, “Bir ömrü beraber paylaşacağım eşimle 31 saatlik bir yolculuğun çok zor olmayacağını düşünüyorum. Güzel ve keyifli bir yolculuk olacak. Herkesin bu yolculuğu deneyimlemesi gerekiyor” diye konuştu.

Yolculardan Derya Bayram, “Yılın ilk seferinde yer aldığımız için heyecanlıyız. İlk defa Doğu Ekspresi ile seyahat edeceğiz. Güzel bir kar manzarası bekliyoruz. Doğu insanın sıcaklığını daha telefonla konuşurken hissettik. Güzel bir karşılama bekliyoruz” yorumunda bulundu.

29 Mayıs 2019’da ilk seferine çıkan ‘Turistik Doğu Ekspresi’ ile 2021-2022 döneminde 62 sefer gerçekleştirildi ve toplam 13 bin 544 yolcu taşındı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -