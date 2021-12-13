Turistik Doğu Ekspresi seferlerine yeniden başlıyor

ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı’nca, koronavirüs salgını nedeniyle seferlerine ara verilen Turistik Doğu Ekspresi’nin çarşamba günü yeniden sefere başlayacağı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Turistik Doğu Ekspresi’nin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. tarafından turizme katkı amacıyla hayata geçirildiği, ilk seferin 29 Mayıs 2019’da yapıldığı anımsatıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle seferlerine geçen yıl mart ayında ara verilen Ankara-Kars arasındaki Turistik Doğu Ekspresi’nin, çarşamba günü yeniden başlayacağı kaydedildi. Trenin çarşamba günü saat 15.55’te hareket edeceği ve Bakan Adil Karaismailoğlu tarafından uğurlanacağı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

“Trenimiz sırasıyla Ankara, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum illerimizden geçerek Kars ilimize ulaşarak, yaklaşık bin 300 kilometrelik parkuru yaklaşık 31,5 saatte tamamlıyor. Trenler Ankara’dan çarşamba ve cuma günleri; Kars’tan cuma ve pazar günleri hareket edecek. Karşılıklı olarak haftada iki tren işletilecek. Fotoğraf tutkunlarından gezginlere kadar birçok kişinin bu sıra dışı deneyimlerini sosyal medyada paylaşması, Ankara-Kars arasında işleyen Doğu ve Turistik Doğu Ekspresine talebi arttırıyor, tren güzergahı üzerindeki illerimizin tanıtımlarına da önemli katkılar sağlıyor. Doğu Ekspresi ile adım adım değişen coğrafyayı gözlemlemek, kanyonların, köylerin içinden geçmek, tarihi mekanları ve eşsiz manzaraları izleyerek Anadolu’nun güzelliklerini keşfetmek benzersiz deneyim imkanı sunuyor.”

Açıklamada ayrıca, Turistik Doğu Ekspresi’nin gerçekleştirdiği 368 seferde toplam 37 bin 917 yolcunun taşındığı belirtildi.

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