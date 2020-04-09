Corona virüsle mücadelede özveriyle çalışan sağlık personelleri herkesin takdirini ve sevgisini kazanıyor. Bu süreçte, virüsü ailelerine, çevrelerine bulaştırmamak için çoğu zaman evlerine gidemeyen sağlık personelleri zor koşullarda çalışıyor.



Geçtiğimiz günlerde Haymana Devlet Hastanesini ziyaret ederek 10 adet yüksek koruyuculu siperlikli maske hediye eden Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, devlet hastanesinde görevli sağlık personeline bir jest daha yaparak Corona virüs önlemleri kapsamında şu an kapalı olan Cimcime Sultan Termal Tesislerinde konaklamaları için oda tahsis etti.

Turgut “Sağlık personelinin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz.”



Sağlık personelinin kalacağı odalarda incelemelerde bulunan Başkan Turgut “Bu süreçte inanılmaz bir özveri göstererek çalışan, sevdiklerinden ayrı kalan sağlık personelimiz için ‘Neler yapabiliriz?’ diye düşündük ve bu konu aklımıza geldi. Hâlihazırda otelimiz kapalı sadece sağlık personelimize tahsis ettik. Sağlık personelimizin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Onların çabaları ve Allah’ın yardımıyla inşallah bu süreci atlatacağız.” dedi.



Şu ana kadar 3 sağlık personelinin otelden faydalandığı ilerleyen günlerde sayının artabileceği belirtildi.