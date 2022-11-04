Turgutluspor’da kaleci Fatih inançlı

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Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)



TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta Play-Off hattında yer alan Turgutluspor’un kalecisi Fatih Demirlek, armaya ve taraftarlara olan sorumluluklarını yerine getirerek sezon sonunda herkesi mutlu etmek istediklerini söyledi. Birçok net pozisyonda rakiplerine gol şansı vermeyen 26 yaşındaki file bekçisi, oynadığı 6 maçın 3’ünde kalesini gole kapattı. Memleketinin formasını giymenin çok değerli olduğunu belirten kaleci Fatih, Turgutluspor’un üst liglerde yer almasını ve kırmızı-siyahlı formayı uzun yıllar giymek istediğini vurguladı.

Takım kaptanlığını da üstlenen tecrübeli file bekçisi, “Hedefimiz ligi en iyi şekilde bitirebilmek. Bunun için gerekeni yapacağız. Tabi içimden geçen Turgutluspor’un üst liglerde yer alması. Bir amacımız var. Bunun için çalışıyoruz. Takımdaki aile ortamı çok iyi. Bu yıl inşallah kendi armamıza ve taraftarımıza olan sorumluluklarımızı yerine getirerek herkesi mutlu edeceğiz. Bir takım için olmazsa olmaz taraftardır. Bir hedefimiz var, o hedefe de taraftarsız ulaşamayız. Hep birlikte, taraftarımızdan alacağımız güçle hedefimize sağlam adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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