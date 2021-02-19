Turgutlu’da yasa dışı bahis oynatanlara baskın: 6 gözaltı

Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, polis ekiplerince 5 farklı adrese yapılan baskında, yasa dışı bahis oynatan 6 kişi yakalandı. Şüphelilerden 5’ine ‘yasa dışı bahis ve şans oyunu oynatma’, 1’ine de ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçlarından işlem yapıldı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler Yıldırım, Turan, Altay ve Şehitler mahallelerinde 5 farklı adrese baskın yaptı. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 1 kumar makinesi, 1 laptop, 7 hard disk, 4 adet yasa dışı bahis kuponu ve 2 hafıza kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 5’ine ‘yasa dışı bahis ve şans oyunu oynatma’ suçundan, 1’ine de ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçlarından işlem yapıldı.

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