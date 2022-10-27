Turgutlu’da sahalar yenileniyor

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Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) – Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çeşitli spor tesislerinde bakım ve onarım çalışması başlatıldı. Bakanlık tarafından bakım çalışması yapılması planlanan Atatepe, Irlamaz Spor Tesisleri’ndeki futbol sahalar ile 19 Mayıs Ortaokulu, Irlamaz Refik Pınar İlkokulu, Senem Aka Anadolu Lisesi okulları halı sahaları ve Hasan Üzmez Ortaokulu Spor Salonu için süreç tamamlandı. Atatepe Spor Tesisleri’nde bulunan futbol sahasında ve Hasan Üzmez Ortaokulu Kapalı Spor Salonu’nda çalışmalar başladı. Atatepe sahasında tribündeki koltukları kaldıran ekipler, sahada bulunan kale direkleri ve yedek oyuncu kulübelerinin de sökümünü tamamladı. Hasan Üzmez Ortaokulu’nun kapalı spor salonunda da tadilat çalışması büyük ölçüde tamamlandı. Turgutlu’da bulunan ve Turgutlu Belediyesi’ne ait Atatepe ve Irlamaz Spor Vadisi’ndeki futbol sahaları 15 yıl süreyle Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne devredilmişti. Kötü durumda olan saha zeminleri sporcu sakatlıklarına yol açıyordu.

(FOTOĞRAFLI)