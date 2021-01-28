Turgutlu’da hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yapan 6 şüpheli tutuklandı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi ile hırsızlık olayı gerçekleştiren 5 kişi, tutuklandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri ile Asayiş Büro Amirliği ekipleri son 3 günde düzenledikleri operasyonlar ile çok sayıda şüpheliyi suçüstü yakaladı. Narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 6 şüpheliyi, yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler ile birlikte 430 sentetik hap, 44 uyuşturucu hap, 31 gram esrar, 29 gram esrar tohumu ve 15 gram bonzai ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 9 bin TL’ye el konuldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklandı.

5 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Asayiş Büro Amirliği ekipleri de Küçük Sanayi Sitesi ile Kır ve Ergenekon mahallelerinde hırsızlık olayları gerçekleştiren 5 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki sorgularının ardından sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

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