Turgutlu’da, 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

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Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, bir fabrikadan ana yola çıkan TIR’a çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı. Kaza, fabrikanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, 15 Kasım günü saat 15.30 sıralarında Eski Manisa Yolu’nda meydana geldi. Manisa’dan Turgutlu yönüne giden Muhammet Eren’in (19) kullandığı 35 BET 798 plakalı hafif ticari araç, bir yem fabrikasından çıkış yapan Hasan Güneş (34) yönetimindeki 35 HOH 708 plakalı TIR’a çarptı. Kazada, hafif ticari araçtaki Serpil Eyice (46), Gülay Kılıç (39) ve Gülay Cila (50) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bu arada kaza, fabrikanın güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)

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