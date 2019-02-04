İzmir futbolunun simge isimlerinden teknik direktör Turgut Uçar’ın dün bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumması, hem kentte hem de Türk futbol camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Beyninde oluşan emboli nedeniyle 54 yaşında vefat edeni Turgut Uçar için Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yanı sıra pek çok kulüp taziye mesajı yayınladı. Futbolculuk kariyerinde 1981-88 yılları arasında Altay’da forma giyen Turgut Uçar daha sonra Trabzonspor, Gaziantepspor, Karşıyaka, Balıkesirspor ve Soma Linyitspor kulüplerinde top koşturdu.

1983-84 sezonunda Altay’da Süper Lig’e çıkma sevinci yaşayan Uçar, Ümit ve Genç Milli Takım formalarını da giydi. Teknik direktor ve antrenör olarak Altay, Adanaspor, Akhisarspor, Uşakspor, Yozgatspor, Karşıyaka, Kardemir Karabükspor, İskenderun Demir Çelikspor, Tokatspor ve Bandırmaspor kulüplerinde görev alan Turgut Uçar, son olarak 2016-17 sezonunda Karşıyaka’yı çalıştırdı. Turgut Uçar’ın cenazesi bugün Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Örnekköy Mezarlığı’nda toprağa