Antalya’nın Kumluca ilçesinde turfanda kavun hasadı başladı. Seradan çıkan kavunun kilosu toptancı halinde kilosu 10 liraya satılıyor.

Türkiye’nin örtü altı üretimi merkezlerinden Kumluca’da üreticiler kavun hasadına başladı. Yaklaşık 5 bin dekar alanda üretimi yapılan ve ocak ayı sonlarında dikilen kavunlar 15 Nisan itibariyle hasat edilmeye başladı. Dönümde 10 ile 15 ton arasında ürün elde edilen kavun, Kumluca Toptancı Hali’nde ortalama kilosu 10 TL’ye satılıyor.

Üretici Süleyman Kayhan, “30 Ocak’ta kavunlarımızı diktik. Bakımını yaptık. Birinci ve ikinci döller (salkım) şu anda oluştu. Üst döller de tutmaktadır. 15 Nisan’a geldik, ilk hasadımızı yapmaya başladık. İnşallah hayırlı uğurlu olsun” dedi.

‘ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ’

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce de “Sağlıklı gıdanın başkenti Kumluca’da baharlık kavunlarımızın Allah’ın izniyle bugün itibariyle hasadı başladı. Milletimize, çiftçilerimize hayırlı olsun. Ayrı bir tat, ayrı bir lezzet. Biz çiftçiler olarak üretmeye devam ediyoruz. Türkiyem siz evde kalın” dedi.

İlk hasadı yapılan kavunlar Kumluca Toptancı Hali’nde 8 ile 12 TL arasında satılıyor. Hasat dönemi başlangıcında bu seviyede olan fiyatlar, üretim arttıkça, arz ve talebe göre günlük değişiyor.