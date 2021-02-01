TÜRASAŞ 45 sürekli İşçi alacağını duyurdu

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Genel Müdürlüğü Taşra teşkilatlarında (Sivas, Eskişehir ve Sakarya Bölge Müdürlükleri) çalıştırılmak üzere 45 işçi alımı yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilanda şu bilgilere yer verildi:
- İstihdam edilecek kişiler noter huzurunda çekilecek kura ve sonrasında yapılacak sözlü sınav ile belirlenecektir.
- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
- 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşından büyük olmamak.
- Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için belirlenen okuldan bölümden/programdan son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak.
İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız