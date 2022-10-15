TURAN EROL SANAT ATÖLYESİ AÇILDI

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Çankaya Belediyesi tüm Türkiye’ye örnek olacak bir projeye daha imza attı. Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi içerisinde hizmet verecek ve ressam Turan Erol’un adını taşıyan Sanat Atölyesi hizmete açıldı.





“Turan Erol Sanat Atölyesi’’ güzel sanatlar liseleri ve üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerine öğrencileri ücretsiz olarak hazırlayacak.



Çankaya Belediyesi tüm Türkiye’ye örnek olacak bir projeye daha imza attı. Eğitim ve sosyal projeler alanlarında Türkiye’de ilkleri ve örnek çalışmaları hayata geçiren Çankaya Belediyesi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi içerisinde hizmet verecek ve ressam Turan Erol’un adını taşıyan güzel sanatlara hazırlık atölyesini Hocaların Hocası Turan Erol, ailesi ve öğrencilerinin katıldığı törenle hizmete açtı.



“Turan Erol Sanat Atölyesi’’ güzel sanatlar liseleri ve üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerine öğrencileri ücretsiz olarak hazırlayacak. Başkentli öğrenciler yeni atölyede, üniversitelerin yetenek sınavlarına hazırlık kurslarını ve dijital sanatlar alanlarındaki dersleri uzman eğitmenler ve sanatçılardan alacaklar.



TÜRKİYE’DE BİR İLK

Açılışta konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya Belediyesi olarak ilklere ve örnek projelere imza atmaya devam ettiklerini söyledi. Usta ressam ve devlet sanatçısı Turan Erol’un ismini yaşatacak böylesine anlamlı bir projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Taşdelen, “Hocaların hocası Turan hocamızın ismini taşıyan sanat atölyemiz ile Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezimiz önemli bir değer daha kazanmış oldu. Atölye ile birlikte Çağdaş Sanatlar Merkezimiz sadece bir sanat galeri olmaktan çıkarak, sanat üreten bir yapıya kavuştu. Bu atölye ile öğrencilerimiz tıpkı Çankaya Akademi’de olduğu gibi ücretsiz olarak güzel sanatlar liseleri ve üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinin sınavlarına hazırlanacak. Konusunda uzman eğitmenlerimiz ve davet edeceğimiz sanatçılarla birlikte öğrencilerimiz sanatla dolu bir yıl geçirerek sınavlara girecekler” diye konuştu.



Atölye ile birlikte Türkiye’de bir ilke daha imza attıklarını söyleyen Başkan Taşdelen, sanata yetenekli öğrencilerin yeteneklerini pekiştireceği, geleceklerini sanatlarıyla oluşturacakları bir merkezi açmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.



Açılış konuşmasının ardından Turan Erol ve ailesi birlikte atölyenin açılışını yapan Başkan Taşdelen, yeni merkezi sanatseverlerle birlikte gezdi.



GÜZEL SANAT FAKÜLTELERİ İÇİN HAZIRLIK

Yeni merkezde, üniversitelerin güzel sanatlar fakülteleri bölümlerine ve güzel sanatlar liselerine hazırlanacak öğrenciler, temel sanat eğitimi, sanat tarihi eğitimi, model/imgesel çizim ve heykel dersleri alacak. Sanat atölyesinde öğrenciler, bütün disiplinleri tanıma fırsatı sunulurken, öğrencilere tercih ettiği ve yetenekli olduğu alanda kendini geliştirmesi konusunda rehberlik hizmeti de verilecek.



SANAT ÜRETECEK

Turan Erol Sanat Atölyesi, öğrencileri lise ve üniversiteye hazırlanmanın yanı sıra yeni yükselen sanat dalı “Dijital Sanatlar” alanında da eğitimler verecek. Atölye’de her hafta akademisyenler ve sanatçılarla dijital sanat atölyeleri gerçekleştirilecek.