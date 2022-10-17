Tur teknesi çalışanı, motosikletiyle yaptığı kazada öldü

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Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Milas ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan motosikletin sürücüsü Halil Mıstık (21), hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Bodrum-Milas istikameti Koru Mahallesi’nde meydana geldi. Bodrum’da tur teknesinde çalışan Halil Mıstık, kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybederek bir akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı. Çarpmanın şiddetliyle savrulan Mıstık, yere düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Halil Mıstık’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Mıstık’ın cansız bedeni savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından Mıstık’ın bugün ailesine teslim edilen cenazesi Bodrum’a getirilip, öğle saatlerinde Kızılağaç Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.(DHA)

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