Tur otobüsünün çekici ile taşınan iş makinesine çarptığı kazada ölen 3 kişi toprağa verildi

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- AMASYA’nın Taşova ilçesinde çekici ile taşınan iş makinesine çarpan tur otobüsünde hayatını kaybeden Güler Güneş (52), Mustafa Dursun (62) ve Mehmet Kılıçarslan’ın (65) cenazeleri, memleketleri Tokat’ta toprağa verildi.

Amasya’nın Taşova ilçesi Çambükü köyü mevkisinde dün sabah Mustafa Dursun yönetimindeki 60 AAR 502 plakalı ‘Gök Mavi Tur’a ait tur otobüsü, Rıza A. yönetimindeki çekici ile iş makinesine çarptı. Kazada otobüs şoförü Mustafa Dursun ile Güler Güneş ve Mehmet Kılıçarslan hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Güler Güneş, Mustafa Dursun ve Mehmet Kılıçarslan’ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilerek memleketleri Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Çayırpınar köyüne gönderildi.

Mehmet Kılıçarslan’ın cenazesi sabah erken saatlerinde köy mezarlığında defnedildi. Güler Güneş ve Mustafa Dursun’un cenazeleri ise Çayırpınar Camii’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. (DHA)

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