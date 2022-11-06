Tur otobüsü, çekiciyle taşınan iş makinesine çarptı; 1 ölü, 10 yaralı

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Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA)- AMASYA’nın Taşova ilçesinde çekici ile taşınan iş makinesine çarpan tur otobüsündeki Güler Güneş (52) hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Çambükü köyü mevkisinde meydana geldi. Mustafa Dursun idarisindeki 60 AAR 502 plakalı ‘Gök Mavi Tur’a ait tur otobüsü, Rıza A. yönetimindeki çekici ile iş makinesine çarptı. Kazada otobüsün kırılan camından yola fırlayan Güler Güneş hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Amasya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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