Tur midibüsü ağaçlar sayesinde şarampole devrilmekten kurtuldu: 8 yaralı 

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Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)- BOLU Yedigöller Milli Parkı yolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkan tur midibüsü, ağaçların üzerine devrildi. Midibüs ağaçlar sayesinde şarampole yuvarlanmaktan kurtulurken, kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde meydana geldi. Bolu istikametine gitmekte olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CRL 853 plakalı tur midibüsü, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçların üzerine devrildi. Midibüs ağaçlar sayesinde aşağı yuvarlanmaktan kurtuldu. Kazada araçta bulunanların koltuklarından düşmesi sonucu 8 kişi hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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