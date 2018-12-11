Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, kadınların yumurtalık rezervlerinin yaşın ilerlemesiyle birlikte azaldığını belirterek, “43 yaşından sonra tüp bebek tedavisinin başarısı düşmeye başlayarak, başarı oranı yüzde 5’lerin altına düşüyor” dedi.



Kadınlar için 38 yaşın önemli bir sınır olduğunu belirten Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, “Kadın için yaş 38’i geçtikten sonra yumurta rezervi ve kalitesi bozuluyor, genetik bozuklukların görülme olasılığı artıyor. Yaşın artmasına bağlı olarak tedavi başarı oranları da azalıyor. 43 yaşından sonra tüp bebek tedavisinin başarısı düşmeye başlayarak, başarı oranı yüzde 5’lerin altına düşüyor. Bu 38 yaş ve üzerindeki kadınlarda, bireyselleştirilmiş tedavi dediğimiz her hastaya özel olarak düzenlenen bir tedavi protokolü seçilerek embriyo elde edilmesini ve bu embriyoların beşinci güne kadar takip edilmesini, gerekli vakalarda ise genetik taramasını yaptıktan sonra transfer işlemini yapmayı tercih ediyoruz” diye konuştu

“HER SORUNDA TEDAVİ YAKLAŞIMI FARKLI”

Tüp bebek tedavisinin, ilk uygulamaya girdiği yıllardan bu yana çok hızlı ilerlediğine işaret eden Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, “Günümüzde yumurta rezervlerinin azaldığı, hastanın sınırlı zamanının kaldığı ya da kadın veya erkek eşte herhangi bir problem olmamasına rağmen gebeliğin gerçekleşmediği durumlar için farklı yöntemlerle çözüm üretilebiliyor. Çikolata kistinin ileri evrelerinde ya da sperm sayılarının az olması durumunda da tüp bebek tedavisi yapılabiliyor. Hatta erkekte hiç sperm yoksa, yumurtalık dokusundan cerrahi yöntemlerle direk sperm alınarak, intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu yöntemiyle yumurtanın döllenmesi sağlanabiliyor” ifadelerini kullandı.

“RAF ÖMRÜ UZUN GIDALAR VE SİGARADAN UZAK DURMALI”

Tüp bebek tedavisinde sağlıklı beslenmenin de önemini vurgulayan Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, özellikle raf ömrü uzun olan gıda maddelerini tavsiye etmediklerini belirtti. Sigaranın, tedaviye olumsuz etkisinin altını çizen Prof. Dr. Fıçıcıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Tüp bebek tedavisi sırasında özellikle kadının sigara içmesi,elde edilecek oosit sayısını, oosit ve embriyo kalitesini olumsuz etkilerken embriyonun tutunma ihtimalini, dolayısıyla gebelik başarısını da düşürüyor. Bu nedenle tedavinin iki-üç ay öncesinde sigaranın mutlaka bırakılması gerekiyor. Öte yandan sigara, erkekte de sperm kalitesini bozuyor. Dolayısıyla erkekte de sperm bozukluğu ya da azlığı varsa mutlaka sigara kullanımını kısıtlamakta fayda bulunuyor.”

TÜP BEBEK İLAÇLARI KİLO YAPAR MI?

Tüp bebek tedavisiyle ilgili hala doğru bilinen birçok yanlış olduğunu ve bunlardan birinin de ilaçların kilo aldırdığı yönündeki algı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, bu dönemde stres nedeniyle kadınların fazla yemek yeme eğiliminde olabildiğini hatırlattı. Tedavide kullanılan ilaçların kanıtlanmış bir zararının olmadığının da altını çizdi.