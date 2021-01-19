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Tunus’taki protestolarda 600’den fazla gözaltı

Tunus, (DHA)- Tunus’ta dört gün önce başlayan ve ülkenin ekonomik koşullarının protesto edildiği gösteriler aralıksız sürerken, polis protestolar sonucu 600’den fazla kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Tunus’un başkentinde cuma gününden bu yana ülkenin ekonomik koşullarına yönelik ve karantina karşıtı protestoya devam ediyor. Göstericiler güvenlik güçlerine taş ve molotof kokteyli attı. Polis ise göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla yanıt verdi.Kasserine, Gafsa, Susa ve Munastır kentlerinde de gösteriler düzenlendiği bildirildi. Tunus polisi protestolar sonucu 600’den fazla kişinin gözaltına alındığını belirtti.

“KORKU YOK” SLOGANLARI SOKAKLARI İNLETTİ

“Korku yok, korku yok. Sokak halka ait” sloganı atan göstericiler arasında yer alan Sonia isimli üniversite mezunu işsiz bir genç  yaptığı açıklamada, sistemi protesto eden herkesin “hırsız” olarak nitelendirildiğini söyledi. Öte yandan, Uluslararası Af Örgütü, yetkililere tedbirli olma ve gözaltına alınan kişilerin haklarını gözetme çağrısı yaptı. 

SALGININ ÜLKEYE ETKİSİ

Tunus’ta gençlerin üçte birinin işsiz olduğu Kuzey Afrika ülkesi Tunus’ta. Ülke ekonomisi 2020’de yüzde 9 küçülmüş, ekonomideki payı büyük olan turizm sektörü de, koronavirüs salgınından ciddi oranda etkilenmişti.

 

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