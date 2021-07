Tunus Cumhurbaşkanı Said, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Tunus, (DHA)- Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Said, Blinken ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamasında, “Meşruiyete, haklara ve özgürlüklere saygı gösterme taahhüdünü teyit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Tunus’ta Cumhurbaşkanı Kays Said’in Meclis’in yetkilerini durdurması ve Başbakan Hişam el-Meşişi’yi görevden alındı. Ülkede yaşanan gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Said, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Tunus Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Kays Said, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, 80. madde çerçevesinde alınan tedbirlerin devleti ve anayasal kurumları korumayı ve toplumsal barışı sağlamayı amaçladığını belirterek, meşruiyete, hak ve özgürlüklere saygı gösterme taahhüdünü teyit etti” denildi.

NELER OLMUŞTU?

Tunus’ta hafta sonu Cumhurbaşkanı Said, Meclis’in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırdığını ve Başbakan el-Meşişi’yi görevden aldığını duyurdu. Said, başbakanı kendi atayacağını ifade etti. Muhalefet, söz konusu olayı bir darbe girişimi olarak duyurdu.

