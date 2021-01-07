Tunceli’den KADES uygulamasına klipli destek

Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı’nca olası tehlikelere karşı, kadınlara kısa sürede ulaşılması amacıyla hayata geçirilen Kadın Destek Uygulaması (KADES), Tunceli’de çekilen kliple anlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınları olası tehlikelere karşı korumak amacıyla hayata geçirilen KADES uygulamasını tanıtmak için Tunceli’de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Kent merkezinde kurulan stantlarda uygulama hakkında vatandaşlar bilgilendirilirken, valilik koordinesinde kadın ve erkeklerden oluşan bir grup, klip çekerek, uygulama hakkında bilgi verdi. Klipte kadın ve erkekler, “Artık şiddete sessiz kalmak yok, artık daha fazla bahane yok, artık görmezden gelmek yok, sessizliği durdurun” şeklinde mesajlar verdi.

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