Tunceli’deki Munzur Nehri’nde 17 Mart günü yaptıkları eğitim sırasında botun devrilmesiyle akıntıya kalıp kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş’in (36) cansız bedenine ulaşıldı.

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