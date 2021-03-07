Tunceli’deki tesislerde ‘dinamik denetim’

TUNCELİ, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın koronavirüsle mücadele kapsamında başlattığı ‘Dinamik Denetim Süreci’, Tunceli’deki otel, konaklama ve kayak merkezlerinde yapılan denetimlerle sürüyor.

Koronavirüsle mücadelede kontrollü normalleşe süreci kapsamında İçişleri Bakanlığı’nca bugün 81 ildeki otel, konaklama ve kayak merkezlerine yönelik ‘Dinamik Denetim Süreci’ uygulaması yapıldı. Bu kapsamda Tunceli Valiliği bünyesindeki ekipler, kent genelindeki otel, konaklama ve kayak merkezindeki tesislerde geniş kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

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