Tunceli’de yeni yıl öncesi ‘Gağan’ etkinliği

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ’de, yeni yıl öncesi düzenlenen ve ‘Gağan’ olarak adlandırılan etkinlikler, bu yıl bir grup tiyatrocu tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında, mahallelerde müzik eşliğinde araçla gezilerek, gerçekleştirildi. Daha sonra kent meydanında ‘Hak lokması’ olarak adlandırılan lokma dağıtıldı.

Tunceli’de bir grup tiyatrocu, yörede yeni yılın gelişi dolayısıyla geleneksel olarak aralık ayının son haftasında düzenlenen ve kaybolmaya yüz tutmuş ‘Gağan’ etkinliğini koronavirüs tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirdi. Davul ve zurna eşliğinde pikaplarda sokak sokak gezen grup, giydikleri kıyafet ve yaptıkları makyaj ile renkli görüntüler oluşturdu. Grup, daha sonra Seyit Rıza Meydanı’nda ‘Hak lokması’ denilen lokmadan dağıttı.

3 GÜN SÜRÜYOR

Etkinlik hakkında bilgi veren tiyatro oyuncusu Yılmazcan Şare, “Aralık ayının 21’inde başlayan ve 3 gün süren bir gelenektir. Yeni yılı karşılama ve eski yılı uğurlama inancıdır. Eski yılın paşası kalkıp gider, yeni yılın paşası da gelip onun tahtına oturur. ‘Gağan’da yaşlı karakterinin temsil ettiği hem eski yıldır hem de yeni yıldır. Fatik dediğimiz karakter dünyanın zenginliklerini temsil eder. Bunlar altın, yeme ve içmedir. Dünyada nefsi çağrıştıran tüm durumların temsiliyetidir. Bu oyun köylerde oynandığında insanlar ‘fatik’ denen kadını kaçırmaya çalışır. Dünyanın nimetlerinden faydalanmaya çalışırlar ama yüzü kara olan kişi adaleti temsil eder. O kadın karakterini kaçırmak isteyene müdahale eder. Dünya nimetleri geçicidir, hak etmediğin bir şeye sakın elini uzatma ve eline beline sahip ol, diye insanlara kızar. Farklı mahallerde dolaşarak insanlara yeni yılla ilgili temellilerde bulunduk. Sadece insanlarımıza değil tüm dünya halklarına” dedi.

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