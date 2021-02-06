Tunceli’de yaban hayatı için karlı dağlara yem bıraktılar

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, karlı dağları aşarak yaban hayatı için zor şartlarda doğaya yem bıraktı.

Tunceli’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışından dolayı yem bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Vali Mehmet Ali Özkan’ın talimatıyla harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, koruma altında bulunan yaban keçileri olmak üzere birçok yaban hayvanı için doğaya 2 ton yem bıraktı. Kar yağışına aldırış etmeden haftada birkaç kez yaban keçilerine sık yaşadığı bölgelere giden ekipler, Munzur ve Pülümür vadilerinin rakımı yüksek tepelere çıkarak yemleri bırakıyor.

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