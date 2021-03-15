Ana Sayfa Haberler Tunceli’de teröristlerin kullandığı 6 sığınak, kullanılamaz hale getirildi
Kategoriler: Güncel Haberler

Tunceli’de teröristlerin kullandığı 6 sığınak, kullanılamaz hale getirildi

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ’de, 1062 güvenlik görevlisinin katılımıyla devam eden ‘Eren- 7 Mercan Munzur’ operasyonunda, teröristlerin kullandığı 6 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.
Tunceli’nin yüksek ve sarp kesimlerinde terör örgütlerine yönelik Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 1062 personellin katılımıyla ‘Eren- 7 Mercan Munzur’ operasyonu sürüyor. Güvenlik güçlerince merkez kırsalında yapılan aramada, teröristlerin kullandığı 6 sığınak tespit edildi. Çeşitli yaşam malzemelerinin de bulunduğu sığınaklar, güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.

FOTOĞRAFLI

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
1 dakika önce

Son Haberler

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Çin ve Rusya’yı doğrudan tehdit görmüyoruz

Belçika, (DHA)- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun Rusya ve Çin’den doğrudan bir askeri tehdit…

46 saniye önce

Gençlerin ‘Omuz atma’ tartışması kameraya yansıdı

Abdulselam UĞUR / BURSA,(DHA)- BURSA’da birbirlerine omuz attıklarını iddia eden iki gencin tartışması amatör bir…

1 dakika önce

Edirne’de yapılmak istenen kurşun kırma-yıkama-eleme tesisine, çevrecilerden tepki

Olgay GÜLER – Resul ORUÇOĞLU / EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’de kentin içme suyunun sağlandığı tesislere ve yerleşim…

2 dakika önce

Van’da piknik alanındaki ağaçlar kesilip, göle atıldı

Gülay KUYUCU/VAN,(DHA)- VAN'ın Edremit Belediyesi'ne ait olan ve vatandaşların piknik yapmak için kullandıkları kameriyeli alandaki…

2 dakika önce

Aksaray’da otomobiller çarpıştı: İki aileden 5 yaralı

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da hastaneden muayeneden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan…

11 dakika önce

Otomobilin çocuğa çarptığı kaza, kamerada

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Ronai Kadir’e…

21 dakika önce