Tunceli’de teröristlerin kullandığı 6 sığınak, kullanılamaz hale getirildi

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ’de, 1062 güvenlik görevlisinin katılımıyla devam eden ‘Eren- 7 Mercan Munzur’ operasyonunda, teröristlerin kullandığı 6 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.

Tunceli’nin yüksek ve sarp kesimlerinde terör örgütlerine yönelik Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 1062 personellin katılımıyla ‘Eren- 7 Mercan Munzur’ operasyonu sürüyor. Güvenlik güçlerince merkez kırsalında yapılan aramada, teröristlerin kullandığı 6 sığınak tespit edildi. Çeşitli yaşam malzemelerinin de bulunduğu sığınaklar, güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.

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