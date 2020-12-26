Tunceli’de teröristlerin kullandığı 3 sığınak, kullanılamaz hale getirildi

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,(DHA)- TUNCELİ’de, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, teröristlerin kullandığı tespit edilen 3 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Mazgirt ilçesi kırsalında teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerince operasyon bölgesinde yapılan aramada, teröristlerin kullandığı 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada 2 el bombası, 3 pil bloğu, 150 metre elektrik kablosu, 40 kilo güçlendirilmiş amonyum nitrat, 10 kilo yanıcı madde, 50 büyük pil, silah üst aparatı, 100 kilo un, 45 kilo şeker, 30 kilo çay, 20 kilo zeytin, 10 kilo peynir, 15 kilo yağ, 5 kilo tütün, ekmek sacı, 25 metre naylon ve çeşitli yaşamsal malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler imha edilirken, teröristlerin kullandığı 3 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

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