Tunceli’de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ’de, güvenlik güçlerince sürdürülen ‘Eren-7 Mercan Munzur’ operasyonunda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütlerine yönelik 5 Şubat’ta başlattığı ‘Eren-7 Mercan Munzur’ operasyonu sürüyor. Operasyon kapsamında, Ovacık kırsalında iz ve mühimmat bulma köpeklerinin desteğiyle yapılan aramada; kayaların arasına gizlenen 1 RPG-7 roketatar, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 el bombası, dolu 2 kalaşnikof şarjörü ve hücum yeleği ele geçirildi.

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