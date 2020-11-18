Tunceli’de sanayi sitesi çalışanlarından klipli koronavirüs uyarısı

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nce (CDC) yayımlanan yeni kılavuzda, bazı kumaş maskelerin de tek kullanımlık cerrahi maskeler kadar etkili olduğu bildirildi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Vançelik, "Maskenin içeriğinden, bez, kumaş veya cerrahi maske olmasından ziyade doğru ve etkin bir şekilde yani burnu, ağzı tam kapatacak şekilde kullanmamız önemli" dedi.