Tunceli’de PKK tuzağı EYP imha edildi

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ’nin Pülümür ilçesinde, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda, askerin geçiş güzergahına yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi. 
İl Jandarma Komutanlığı’nca terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda Pülümür ilçesi kırsalında askerin geçiş güzergahına yerleştirilmiş, basma düzenekli 1 EYP ve anahtar sistemi tespit edildi. EYP düzeneği bomba imha uzmanı ekiplerince imha edildi.
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