Tunceli’de, özel çocuklardan şehitler için ‘ay yıldız’ koreografisi

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ’de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü dolayısıyla özel çocuklar, şehitler için ‘ay yıldız’ koreografisi oluşturarak, 106 balonu gökyüzüne bıraktı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Bedri Es Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan’ın eşi Arzu Özkan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Songül Acar ile davetliler katıldı. Rehabilitasyon merkezindeki özel çocuklar, şehitler için öğretmenleri eşliğinde, bedenleriyle ay yıldız oluşturarak, 106 balonu gökyüzüne bıraktı. Çocuklar daha sonra Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras’ı ve terörle mücadele eden güvenlik güçlerini ziyaret ederek, çiçek verdi. Jandarmanın dedektör köpekleri ile gösteri izleyen çocuklar, Vali Mehmet Ali Özkan’ı makamında ziyaret edip, Türk bayrağı hediye etti.

‘BUGÜN BENİM İÇİN UNUTULMAZ’

Özel çocuklardan Hakan Odun, bugünün kendisi için unutulmaz olduğunu belirterek, “Bugün şehitlerimizin günüydü. Bizler başta ay yıldız oluşturduk sonra İstiklal Marşı’mızı okuyarak, göklere Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü anısına, 106 balon uçurduk. Bugün benim için çok anlamlı ve mutluluk dolu bir gün. Bugünü asla unutamam” dedi.

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