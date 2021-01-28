Ana Sayfa Haberler Tunceli’de, koruma altındaki şamualar görüntülendi
Kategoriler: Güncel Haberler

Tunceli’de, koruma altındaki şamualar görüntülendi

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ’de, Dünya Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde yer alan ve ‘şamua’ olarak da bilinen çengel boynuzlu dağ keçileri, sürü halinde görüntülendi. 
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, Dünya Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde yer alan ve ‘şamua’ olarak bilinen çengel boynuzlu dağ keçileri kar yağışının ardından dağların zirvelerinden inerek, daha aşağılarda yiyecek ararken görüntülendi. Yüksek rakımlarda yaşadıkları için nadir görülen türlerden olan şamualar, bir süre ot yedikten sonra gözden kayboldular. 
‘ONLARI GÖRÜNTÜLEDİĞİM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM’
Doğa fotoğrafçısı ve aynı zamanda Tunceli’de elektrik dağıtım şirketinin arıza ekibinde görevli Muzaffer Akyüz, daha önce birçok canlı türünün fotoğrafını çektiğini belirterek, “İlk kez bu kadar heyecanlandım. Şamualara, bir arızayı gidermek için gittiğimiz zirvede denk geldim. Onları görmek imkansız bir durumdu. Çünkü onlar genelde çok yüksek rakımlı bölgelerde yaşarlar. Bir süre ot yediler ve sonra gözden kayboldular. O anları görüntülediğim için hem çok şanslı hem de çok mutluyum” dedi.

FOTOĞRAFLI

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
49 saniye önce

Son Haberler

Ordu’da 3 noktada çıkan yangınlar kontrol altına alındı

Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA)- ORDU'da dün gece saatlerinde 3 farklı noktada çıkan orman ve örtü yangınları…

29 saniye önce

Trabzon’da alt yapı kazısında bulunan sarnıcın sırrı çözüldü

Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da belediyenin alt yapı çalışmalarında, kubbe örtüye sahip yapı ile metal aparatlar…

57 saniye önce

Tarihi Niksar Kalesi’nin yıkık surları yeniden yapılacak

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Niksar ilçesinde bulunan ve 6,2 kilometrelik surları ile…

1 dakika önce

Ankara’da kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye operasyon: 8 gözaltı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da kadınlara zorla fuhuş yaptıran 1'i kadın 8 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet…

11 dakika önce

Samsun’da sanayi sitesinde yangın

Zeynep Irmak ÖCAL-Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da 19 Mayıs Sanayi Sitesi’nde çıkan yangında 4 iş yeri ile…

11 dakika önce

Avrupalı sevgililerin çiçekleri Antalya’dan

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'dan 7 milyon dolar değerinde 70 milyon dal kesme çiçek, 14 Şubat…

11 dakika önce