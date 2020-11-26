Tunceli’de kınalı keklik avlayan 5 kişiye 15 bin 500 TL ceza

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ’de kınalı keklik avladıkları tespit edilen 5 kişiye 15 bin 500 TL ceza uygulandı.

Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Çemişgezek ilçesinde kınalı keklik avı yapıldığı ihbarı üzerine denetim yaptı. Denetimde, 5 kişi avladıkları kınalı keklikler ile yakalandı. 5 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten toplam 15 bin 500 TL ceza uygulandı. Avda kullanılan alet ve silahlar ile kaçak avlanan kekliklere el koyuldu.

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