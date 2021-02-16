Tunceli’de karlı dağlardan inen yılkı atları, görsel şölen oluşturdu 

Serhat Ozan YILDIRIM/PERTEK (Tunceli), (DHA)- TUNCELİ’nin yüksek kesimlerinde kış çetin geçerken karlı bölgelerden ayrılan yılkı atları, ovalara ve tarım alanlarına inmeye başladı. Ovalarda düzenli tek sıra halinde birbirlerini izleyip koşan yılkı atları görsel şölen oluşturdu. Doğa fotoğrafçısı Malik Kaya, 20 yıldır bölgede çekim yaptığını belirterek, “Bizler, bu atlara, özgürlüğüne düşkün atlar diyoruz aslında. Şu anda sayıları yaklaşık 10 ama bahar aylarında daha da çok artıyorlar. Kar yağışının ardından yüksek kesimlerden ot yemek için alçak kesimlere geldiler” dedi.

Tarihi ve doğal güzellikleri, zengin akarsu kaynakları, endemik bitki örtüsü ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan yaban hayvanı popülasyonu ile ön plana çıkan Tunceli’de yılkı atları doğaya ayrı bir güzellik katıyor. Kar yağışının yoğun olduğu yüksek kesimlerde yiyecek sıkıntısı yaşamaya başlayan atlar, rakımı düşük ve otların bulunduğu ovalara ve tarım alanlarına inmeye başladı. Pertek ilçesine bağlı Akdemir köyü yakınlarında koşturan onlarca yılkı atı görsel şölen oluştururken, fotoğraf tutkunlarının da gözdesi olmaya başladı.

‘ÖZGÜR ATLARI ARŞİVİMİZE EKLEDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM’

Bölgeye yılkı atı çekmek için gelen 20 yıllık doğa fotoğrafçısı Malik Kaya, “Belgesel ve fotoğraf çalışmalarıyla coğrafyamızı dünyaya tanıtmak benim en önemli hedefim. Biz çekimlere giderken önümüze ne çıkarsa çekiyoruz. Özellikle vadilere ve yaylalara çıktığımızda birçok yaban hayvanı dikkatimizi çekiyor. Dağ keçileri, vaşak, ayı ve tilki. Bugün de Pertek semalarında gezinirken, yılkı atları gözümüze çarptı. Bizler özgürlüğüne düşkün atlar diyoruz aslında. Şu anda sayıları yaklaşık 10 tane ama bahar aylarında daha da çok artıyorlar. Dron ile havadan çektik, fotoğrafladık ve çok mutlu oldum. Yılkı atları kar yağışının ardından yüksek kesimlerden ot yemek için alçak kesimlere geldiler. Özgür atları arşivimize eklediğim için çok mutluyum” diye konuştu.

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